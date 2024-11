Neues Domizil in Gerlingen: Nach Brand eröffnet Postfiliale wieder

1 Nach dem Brand in der Post. Foto: KS-Images//Andreas Rometsch

Die Gerlinger Post hat nach einem Brand nur wenige Meter weiter wieder den Betrieb aufgenommen. Die Ermittlungen dauern derweil noch an.











Nach dem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Schulstraße Anfang August dauern die Ermittlungen der Polizei nach eigenen Angeben weiter an. Derweil hat die Postfiliale neue Räume bezogen. Wie die Deutsche Post mitteilt, sichere das Unternehmen mit der Eröffnung der neuen Filiale im Geschäft „Fabe Textilpflege und Änderungsschneiderei“ auch in Gerlingen sein Serviceangebot. Die Räume befinden sich in der Schulstraße 21.