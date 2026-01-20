Neues Café in Stuttgart: In diesem Dessert-Paradies gibt es Tiramisu satt – und ein paar Überraschungen

Tiramistu eröffnet im Einkaufszentrum „Milaneo“ und begeistert mit vielfältigen Tiramisu-Varianten und Matcha-Drinks. Diese Überraschungen hält das Dessert-Paradies noch bereit.

Einfach mal nur Tiramisu essen, ohne sich beim Lieblingsitaliener um die Ecke davor Pizza oder Pasta gönnen „zu müssen“ (was natürlich auch Spaß macht), aber manchmal will man eben nur dieses eine bestimmte Dessert. Und das geht mit und bei Tiramistu schon seit über einem Jahr in Stuttgart-West und nun auch im Einkaufszentrum „Milaneo“.

„Richtig guter Start im Milaneo“ – Tiramisu ohne Kompromisse Deniz Haligür, der die Idee zum Konzept – aus Liebe zum Tiramisu – zusammen mit seiner Frau Buket und seinem Bruder Emrah hatte, strahlt. „Wir haben im Milaneo einen richtig guten Start hingelegt.“ Und das nicht nur aufgrund der zahlreichen Tiramisu-Varianten, die es dort hausgemacht, ohne Alkohol und rohe Eier gibt – also unter anderem auch perfekt geeignet für Kinder und Schwangere.

Bei Tiramistu kann man auch Matcha-Pulver kaufen. Foto: Tanja Simoncev

Man habe seit der Eröffnung auch sehr viele Matcha-Getränke verkauft, die bei Tiramistu als White Choc Raspberry Matcha, Coconut Cloud Matcha Latte oder Banana Bread Matcha Latte daher und vor allem sehr gut ankommt. „Wir haben uns schon gefragt, ob wir ein Matcha- oder Tiramisu-Laden sind“, scherzt Deniz Haligür, der zusammen mit seinem Bruder auch den Hookaholic-Kiosk an der Schwabstraße betreibt.

Tiramistu-Matcha-Drinks begeistern seit dem Breuninger-Pop-up

Die Tiramistu-Matcha-Drinks hätten sich einfach gut durchgesetzt. Auch seit dem Pop-up im Breuninger, dort seien sie besonders gefragt gewesen. „Bei uns wird eben auf Qualität wert gelegt“, bestätigt der 31-Jährige.

Und wem das Trendgetränk besonders gut schmeckt, der kann bei Tiramistu auch Matcha-Pulver kaufen. Matcha aus Japan trifft dort auf besonderen Service, der Deniz Haligür sehr wichtig ist. Deshalb wolle man sich bei der Zubereitung der Getränke nicht von den Gästen abwenden, sondern vis-a-vis an der Theke präsent sein und auch ins Gespräch kommen.

So erfährt Deniz Haligür auch viel über seine Kundschaft, woher die Menschen kommen, worauf sie Lust haben und will ihnen auch eine Bandbreite an allem, was den Gaumen erfreut, anbieten. Klar, würden viele aufgrund des Tiramisus vorbeikommen. „Aber nicht alle haben immer Lust auf Süßes und auch denen möchte ich etwas anbieten“, betont der Geschäftsmann.

Liebe und Tiramisu gehören bei Tiramistu zusammen. Foto: Tanja Simoncev

Nachhaltige Verpackungen und günstige Preise im Milaneo

Und noch etwas war dem Gastronomen ein Anliegen: ein kleineres Packaging, das es nun im „Milaneo“ für alle Tiramisu-Variationen gibt. „Das war eigentlich von Anfang an mein Ziel, aber ich habe einfach keine guten Verpackungen gefunden – und vor allem keine, die nachhaltig sind.“ Und nicht nur die Verpackungen sind geschrumpft, sondern auch die Preise. Nun bekommt man ein Tiramisu für 3,90 Euro, was dem Schüler- und Studenten-Publikum im Milaneo entgegen kommen dürfte.

Außerdem könne man sich so schneller mal durchprobieren – einfach die richtige Größe während einer Shopping-Pause. Der Bestseller bleibt übrigens die klassische Tiramisu-Variante, aber Deniz Haligür hat auch ein paar neue Specials wie die Tiramisu-Balls im Angebot. Die Sorten würden saisonal durchwechseln. Gut zu wissen für Familien mit Kindern: Nur zwei Sorten sind mit Kaffee.

Auch in Sachen Merch, also unter anderem T-Shirts mit Aufdruck, gibt es bei Tiramistu eine kleine, feine Auswahl, die das Angebot im Milaneo auch styletechnisch bestens ergänzt. „Immer wieder was Neues, dann wird den Leuten auch nicht langweilig.“

Tiramistu im Milaneo, Mailänder Pl. 7, Stuttgart-Mitte (Europaviertel), Mo-Sa 10-20 Uhr