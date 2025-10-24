Neues Buch von Florian Illies: „Wenn die Sonne untergeht“ – Behaglichkeitsminderung im Exil

Florian Illies hat im Stuttgarter Literaturhaus sein neues Buch über die Familie Mann im französischen Sanary vorgestellt: pointensicher – aber Fragen bleiben offen.
Es ist der Wunsch von Helga Breuninger, der langjährigen Vorsitzenden des Trägervereins des Stuttgarter Literaturhauses, deren Engagement dieser Brennpunkt des kulturellen Lebens der Stadt viel verdankt. Nach 25 Jahren gibt sie den Vorsitz ab. Zum Abschied soll Florian Illies mit seinem neuesten Streich „Wenn die Sonne untergeht“ (S. Fischer, 336 Seiten, 26 Euro) über die Familie Mann im südfranzösischen Sanary noch einmal demonstrieren, wie gegenwärtig Literatur in einer Institution wie dieser werden kann.