Axel Prahl wie man ihn noch nie erlebt hat: Zwischen "Tatort", Tourbus und Zeichenblock spricht der Schauspieler über seine poetische Seele - und warum das Malen sein Rückzugsort ist.
Am 5. November erscheint im Goldmann Verlag das Buch "Axel Prahl: Was man liebt, braucht Zeit" von Knut Elstermann (224 Seiten, 24 Euro). Darin entdeckt man überraschend viele neue Facetten des beliebten Münsteraner "Tatort"-Stars. Axel Prahl (65) ist nicht nur Schauspieler und Musiker, sondern auch ein leidenschaftlicher Poet und Maler. Im Gespräch mit spot on news gewährt der gebürtige Schleswig-Holsteiner bereits vorab spannende Einblicke - und erzählt unter anderem, an welchem ungewöhnlichen Ort ihm einst ein Gedicht eingefallen ist - und liefert den Reim gleich dazu.