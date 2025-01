Neues Buch Strong & Healthy: Barbara Becker: Dank dieser Fitnessroutine fühlt sie sich wie 35

2 Für Barbara Becker wird Muskelaufbau im Alter immer wichtiger. Foto: 2024 Ben Fuchs für ZS Verlag

Mit 58 fühlt sich Barbara Becker wie 35. Und das vor allem dank einer Kombination aus Muskeltraining und proteinreicher Ernährung. Im Interview erklärt sie, wie sie sich motiviert und wie sich ihre Fitness-Philosophie über die Jahre verändert hat.











Mit zunehmendem Alter schwinden unsere Muskeln - ein Prozess, der nicht nur die körperliche Fitness beeinträchtigt, sondern auch die Gesundheit insgesamt. In ihrem neuesten Buch "Strong & Healthy" geht Barbara Becker (58) nicht nur auf Fitness und Ernährung ein, sondern stellt eine ganzheitliche Betrachtung des Körpers und Wohlbefindens in den Mittelpunkt. Sie zeigt, wie es mit einer Kombination aus Power-Pilates und eiweißreicher Ernährung gelingen kann, Muskeln wieder aufzubauen und die Lebensqualität zu steigern. Wie sich ihre persönliche Fitness-Philosophie über die Jahre verändert hat, warum Muskelaufbau beim Älterwerden so ein großes Thema ist und wie alt sie sich selbst derzeit fühlt, verrät Barbara Becker im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.