Neues Buch mit unveröffentlichten Fotos: Tatort-Geheimnisse aus München - vom Kult-Duo persönlich

Mit "Nemec & Wachtveitl: Das Münchner Kult-Duo" (Gmeiner Verlag) von Stefanie Thyssen erscheint am 8. Oktober ein Buch, das sich "Tatort"-Fans - und insbesondere Anhänger der Münchner Kultermittler - kurz vor deren Abschied nach 100 Folgen nicht entgehen lassen sollten. Darin enthalten sind "exklusive Einblicke und Erinnerungen aus 35 Jahren Fernsehgeschichte", sehenswertes Bildmaterial sowie eine Würdigung von Regisseur Dominik Graf (73, "Frau Bu lacht") - genauer gesagt: ein "langer Brief zum langen Abschied".