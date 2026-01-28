In ihrem neuen Buch "Katze goes Muskelkater" erzählt Daniela Katzenberger, wie sie zwölf Kilo abgenommen und sich für ihre Bodybuilding-Wettbewerbe fit gemacht hat. Allerdings haben ihre Brüste nicht mehr zu ihrem neuen Körper gepasst.
Daniela Katzenberger (39) erzählt in ihrem neuen Buch "Katze goes Muskelkater" nicht nur von ihrem Weg auf die Bodybuilding-Bühne, sondern auch von ihrem neuen Leben nach ihrer Brustverkleinerung. Der Reality-TV-Star hat durch Sport und Ernährungsumstellung zwölf Kilo verloren. Was zum neuen Körper nicht mehr passte, war allerdings Körbchengröße F. "Meine Brüste waren plötzlich größer als mein Kopf", schreibt Katzenberger in ihrem Buch.