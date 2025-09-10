Neues Buch Inside: Boris Becker: So hat er seine Ehefrau Lilian kennen und lieben gelernt

In seinem Buch "Inside" berichtet Boris Becker ausführlich über seine Zeit in zwei britischen Gefängnissen. In Rückblenden beleuchtet er aber unter anderem auch seine Liebesgeschichte mit Lilian.
Boris Becker (57) hat seine heutige Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) in einer schwierigen Lebensphase kennengelernt. In seinem neuen Buch "Inside: Gewinnen - Verlieren - Neu beginnen" (Ullstein extra, ab 10. September) schreibt der einstige Tennisstar: "Es ist April 2018. Mein Leben läuft alles andere als rund: Seit fast einem Jahr bin ich insolvent und seit Kurzem von meiner zweiten Frau Sharlely getrennt." Dazu seien gesundheitliche Probleme mit Knöchel und Knie gekommen.