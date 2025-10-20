Neues Buch „Humans of Stuttgart“: Blick auf die Menschen der Stadt

Wer ist Stuttgart? Das Buch „Humans of Stuttgart“ zur aktuell laufenden, gleichnamigen Ausstellung im Stadtpalais gibt auf feinsinnige Weise Antworten.
Eine kurze Geschichte, daneben ein Foto. So viel und so wenig nimmt jede der 50 porträtierten Personen im neuen Buch „Humans of Stuttgart“ ein. Es ist ein bunter Querschnitt durch die Stadtgesellschaft, den das Team hinter dem Buch eingefangen hat und dabei auf unkonventionelle Weise einen feinfühligen Zugang zu den Menschen, die in dieser Stadt leben, schafft. Je mehr Porträts man liest, desto mehr scheint die Menschlichkeit hervor, die diesem Projekt innewohnt.