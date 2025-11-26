Neues Buch: Erfolge, Depressionen, Liebe – Carpendale blickt zurück

Von tiefen Krisen bis großer Liebe: Carpendale gewährt in seiner Autobiografie Einblicke, die überraschen – und auch schockieren. Was ihn geprägt und gerettet hat.
München - Mit seiner Musik wurde Howard Carpendale berühmt. Songs wie "Hello Again" oder "Deine Spuren im Sand" begeisterten. Ein Leben in Ruhm und Glanz? In seiner Autobiografie "Unerwartet" schreibt der Sänger über seine Erfolge, aber auch über tiefe Krisen. "Keiner geht durch 80 Jahre ohne dunkle Flecken, das ist ein Teil des Lebens von Drogensucht bis Depression", sagte Carpendale der Deutschen Presse-Agentur in München, wo er in der Nähe wohnt. "Gerade bei prominenten Leuten kommt das öfter vor."