Neues Buch enthüllt: König Charles III. reist mit eigenem Bett und Premium-Toilettenpapier

König Charles III. lässt bei Reisen einen ganzen Lastwagen mit persönlichen Gegenständen vorausfahren - vom orthopädischen Bett bis zur Premium-Toilettenpapier-Rolle. Ein neues Buch deckt die aufwendigen Gewohnheiten des Monarchen auf.
Ein ganzer Lastwagen voller Möbel und persönlicher Gegenstände - so reist König Charles III. (76) offenbar zu Wochenendbesuchen. Autor Tom Bower enthüllt in seinem neuen Bestseller "Rebel King" laut eines Berichts der "Daily Mail" die außergewöhnlichen Gewohnheiten des britischen Monarchen.