Neues Buch der Ex-First-Lady: Melania Trump verteidigt Nacktbilder

1 Melania Trump mit ihrem Gatten Donald. Foto: Globe-Photos/Image Collect

Obwohl es zuletzt kein Thema war: Melania Trump verteidigt Nacktbilder, die sie Mitte der 1990er Jahre aufgenommen hatte. Für Spott sorgt, dass sie ihre Fotos mit Kunstwerken wie den David von Michelangelo vergleicht.











Auch wenn es zuletzt daran keine Kritik gab: Melania Trump (54) verteidigt alte Nacktbilder. "Warum stehe ich mit Stolz hinter meiner Arbeit als Nacktmodell", fragt die ehemalige First Lady der USA rhetorisch in einem Video auf X. Die "dringendere Frage" ist für Melania Trump: "Warum haben die Medien beschlossen, meine Zelebrierung der menschlichen Form in einem Mode-Fotoshooting unter die Lupe zu nehmen?".