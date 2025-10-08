In seinem neuen Buch "9 Jahre Wahn" spricht Eric Stehfest offen über seine paranoide Schizophrenie. Auch seine Frau Edith nimmt darin eine wichtige Rolle ein - doch die Ehe zerbrach unter der Belastung. "Es braucht dann doch immer einen stabilen Part", erklärt der Ex-"GZSZ"-Star im Interview.
Eric Stehfest (36) hat erneut den Mut gefunden, schonungslos ehrlich zu sein. Nach seinem Bestseller "9 Tage wach" über seine Drogensucht erscheint am 8. Oktober sein neues Buch "9 Jahre Wahn - Mein Leben mit paranoider Schizophrenie" (ZS Verlag). Darin verarbeitet der ehemalige "GZSZ"-Darsteller eine Diagnose, die sein Leben von einem Tag auf den anderen völlig veränderte. Das Schreiben habe ihm "das Leben gerettet", erklärt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.