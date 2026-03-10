Neues Brettspiel: 40 000 Stimmen abgegeben – Straßen für das Ludwigsburg Monopoly stehen fest

Ludwigsburg bekommt ein eigenes Monopoly – und die Bürger konnten abstimmen, welche Straßen es auf das Spielfeld schaffen. Die Sieger bleiben aber bis Herbst 2026 geheim.
Die Ludwigsburger haben sich entschieden: Mittlerweile steht fest, welche der insgesamt 201 vorgeschlagenen Straßen es auf die stadteigene Monopoly-Edition geschafft haben. Platz auf dem Spielfeld ist für 22 Straßen. Welche Straßen das Rennen gemacht haben, werde aber erst zur Präsentation des Spiels im Herbst 2026 verraten, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Der Spitzenreiter der Abstimmung sei jedoch auf fast 963 Stimmen gekommen, insgesamt wurden mehr als 40 000 Stimmen abgegeben.