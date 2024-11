Neues Biopic: Der Pate-Verwandlung: So sieht Billy Zane als Marlon Brando aus

1 Täuschend echt: Billy Zane wird in "Waltzing with Brando" zu Marlon Brando. Foto: Torino Film Festival

Zum Verwechseln ähnlich sieht US-Star Billy Zane im neuen Biopic "Waltzing with Brando" dem großen US-Schauspieler Marlon Brando. Der Film feiert Ende November in Italien Weltpremiere.











Der unter anderem aus "Titanic" bekannte US-Schauspieler Billy Zane (58) wird auf der Kinoleinwand zu Marlon Brando (1924-2004). Vor der Weltpremiere von "Waltzing with Brando" am 30. November auf dem Torino Film Festival zeigen offizielle Szenenbilder des Biopics Zane in seiner Rolle. Auf den Fotos sieht der Mime der großen Hollywood-Legende täuschend ähnlich.