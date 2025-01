Neues Bild von Prinzessin Kate: “Unglaublichste Frau und Mutter“ – Williams berührende Worte

1 Prinzessin Kate kann noch nicht ihr volles Arbeitspensum wieder aufnehmen. Foto: AFP/HENRY NICHOLLS

Prinzessin Kate wird 43. Hinter der Frau des britischen Thronfolgers liegen harte Monate, wie auch Prinz William im Geburtstagsposting der Wales’ erwähnt.











Link kopiert



Zu ihrem 43. Geburtstag hat der Kensington Palace am Donnerstag ein neues Foto von Prinzessin Kate veröffentlicht – zusammen mit ein paar persönlichen Zeilen von ihrem Ehemann, dem britischen Thronfolger Prinz William. „Für die unglaublichste Ehefrau und Mutter“, beginnt der Post, der mit „W“ für William unterschrieben ist. „Die Stärke, die du in diesem vergangenen Jahr gezeigt hast, war beeindruckend. George, Charlotte, Louis und ich sind so stolz auf dich.“ Die Zeilen enden mit: „Happy birthday, Catherine. Wir lieben dich.“ Die Buchstaben „C“ oder „W“ unter einem Post der Royals sind ein Indikator dafür, dass die Nachrichten von der Prinzessin oder dem Prinzen persönlich verfasst wurden.