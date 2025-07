Neues Bild von Prinz George: Gleicht er wirklich William – oder eher Opa Middleton?

„Happy Birthday, Prinz George. Du siehst mehr und mehr aus wie dein Papa.“ Solche Kommentare gibt es viele unter dem Foto, das der Kensington Palace am Dienstag zum zwölften Geburtstag veröffentlicht hat. Entspannt lächelnd lehnt sich die Nummer zwei der britischen Thronfolge auf dem Bild an einen Holzzaun. Und viele sind sich sicher: George kommt ganz nach seinem Vater, Prinz William.

Aber ist das wirklich so? Unter Royalenthusiasten gibt es da unterschiedliche Meinungen: Während die einen finden, Prinz George schlage ganz nach den Windsors, sehen andere in dem Zwölfjährigen eher einen kleinen Middleton. So hat George zwar die blonde Tolle seines Vaters – die inzwischen auch deutlich lichter geworden ist –, aber nicht dessen blaue Augen, die so viele an Prinzessin Diana erinnern. Georges Augen sind braun.

Nase, Lächeln und Statur des Prinzen erinnern auch an seinen Großvater mütterlicherseits, Prinzessin Kates Vater Michael Middleton.

Bei seinen Geschwistern liegt die Sache klarer: Als kleines Mädchen glich Prinzessin Charlotte optisch sehr ihrer Urgroßmutter, der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II., inzwischen kommt die Zehnjährige sehr nach ihrem Vater Prinz William. Und der siebenjährige Louis, da sind sich die meisten einig, ist mit den dunkelblonden Haaren und seinen dunklen Augen ein echter Middleton.

Geht Prinz George auch nach Eton?

Auf Prinz George kommen in seinem neuen Lebensjahr einige Veränderungen zu: Vor allem wird die Schulfrage zu klären sein. Nur noch ein Jahr kann der Junge die Lambrook School nahe Windsor besuchen, auf die auch seine Geschwister gehen. Und dann? Für am wahrscheinlichsten halten Royalexperten, dass Prinz George auf das Elite-Internat Eton wechselt, wo schon sein Vater William und sein Onkel Harry zur Schule gingen. Es ist mit dem Auto nur zehn Minuten von Adelaide Cottage entfernt, dem Wohnort der Familie Wales.