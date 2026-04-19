Im schwedischen Königshaus wird gefeiert: Prinz Alexander wird zehn Jahre alt. Bald steht ein weiteres großes Jubiläum bei den Royals an.
Prinz Alexander von Schweden feiert am heutigen 19. April seinen zehnten Geburtstag. Die Eltern des Nachwuchsroyals, Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (41), zelebrieren dies nicht nur in der Villa Solbacken, sondern auch auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Dort veröffentlichte das Paar ein neues Bild des Geburtstagskindes. Dazu heißt es in dem Beitrag: "Heute feiern wir unseren geliebten Alexander, der zehn Jahre alt wird."