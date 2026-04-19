Prinz Alexander von Schweden feiert am heutigen 19. April seinen zehnten Geburtstag. Die Eltern des Nachwuchsroyals, Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (41), zelebrieren dies nicht nur in der Villa Solbacken, sondern auch auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Dort veröffentlichte das Paar ein neues Bild des Geburtstagskindes. Dazu heißt es in dem Beitrag: "Heute feiern wir unseren geliebten Alexander, der zehn Jahre alt wird."

In der Kommentarspalte sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche aus aller Welt, viele Royal-Fans merken auch an, wie groß Prinz Alexander geworden ist. Der älteste Sohn von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip, die seit Juni 2015 verheiratet sind, trägt auf dem neuen Bild ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.

Viele Feiern in Schweden

Erst vor kurzem hatte die royale Familie den Geburtstag von Prinz Julian gefeiert. Der jüngste Sohn des Prinzenpaares wurde am 26. März 2026 fünf Jahre alt. Auch zu diesem Ehrentag posteten die stolzen Eltern neue Fotos des Geburtstagskinds auf ihrem Instagram-Account. Bruder Prinz Gabriel wiederum wird im August neun Jahre alt. Im vergangenen Jahr kam mit Prinzessin Ines noch eine kleine Schwester für die drei Prinzen zur Welt. Das Quartett wächst zusammen mit Hündin Siri in der Villa Solbacken auf der Stockholmer Insel Djurgården auf.

Bald stehen im schwedischen Königshaus weitere große Jubiläen an: Am 30. April wird König Carl XVI. Gustaf 80 Jahre alt, im Juni ist der 50. Hochzeitstag von ihm und Königin Silvia (82). Das Königspaar hat neben den vier Kindern von Sofia und Carl Philip noch fünf weitere Enkelkinder: die beiden Kinder von Kronprinzessin Victoria (48) und Prinz Daniel (52), Prinzessin Estelle (14) und Prinz Oscar (10), sowie die drei Sprösslinge von Prinzessin Madeleine (43) und Christopher O'Neill (51), Prinzessin Leonore (12), Prinz Nicolas (10) und Prinzessin Adrienne (8).