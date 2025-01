Neues Bezahlsystem: Parken per Handy auch in Stuttgart

Parken per Handy auch in Stuttgart

1 Schnell per Handy die Parkgebühr bezahlen – dieses Angebot gilt nun auch in der Landeshauptstadt. Foto: EasyPark

Ab sofort kann man in Stuttgart wie schon in zahlreichen anderen Städten seine Parkgebühren per Smartphone bezahlen. Dazu kooperiert die Stadt mit einer Gruppe von App-Anbietern. Wie funktioniert es?











Link kopiert



Seit dieser Woche kann man in Stuttgart seine Parkgebühr nicht nur am Automaten, sondern auch per App übers Smartphone bezahlen. Die Stadt kooperiert dazu mit Smartparking, einer Initiative, bei der sich unterschiedliche Anbieter zusammengeschlossen haben, um Kommunen den Einstieg in das System zu erleichtern.