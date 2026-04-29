Neues Beteiligungsportal: So können Stuttgarter die Stadtverwaltung per Handy kritisieren

Auf einer digitalen Plattform will die Stuttgarter Stadtverwaltung Bürger und Bürgerinnen zum Mitmachen animieren. Das hat die neue Seite zu bieten.
Demokratie lebt von den Bürgerinnen und Bürgern und ihrem Engagement – auch auf lokaler Ebene. Um die Stuttgarter Bevölkerung stärker in aktuelle Projekte einzubeziehen, stellt die Stadt Stuttgart eine Beteiligungsplattform bereit. Die Stadt verspricht ein Portal, mit dem sich Bürger und Bürgerinnen aktiv in die Entwicklung der Stadt einbringen können.