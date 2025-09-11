Neues aus Stuttgarter Schulen: Realschulen boomen, schon wieder mehr Erstklässler – die Fakten zum Schulstart

Stuttgart stellt 150 neue Lehrkräfte ein, das sind mehr als im Vorjahr. Was sonst noch alles neu ist und wo die Lage besonders angespannt bleibt – der große Überblick.

In Stuttgart scheint die schlimmste Zeit des Lehrermangels vorbei zu sein. „Wir haben die Talsohle durchschritten“, sagt der Leiter des Staatlichen Schulamts, Thomas Schenk, anlässlich des nahenden ersten Schultags nach den Ferien am Montag, 15. September. Er hoffe, dass sich „in den nächsten zwei, drei Jahren befriedigende Zahlen“ in Bezug auf die Lehrereinstellungen zeigten.

Was dieses Schuljahr angeht, sieht es besser aus als in den Vorjahren, aber die Lage bleibt angespannt, vor allem an den Grundschulen und den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). „Alle Schulen sind aber arbeitsfähig“, so Schenk.

Wie viele neue Lehrkräfte bekommt Stuttgart?

150 neue Lehrkräfte werden kurz vor dem Schulstart an diesem Freitag vereidigt, das sind 21 mehr als im Vorjahr. Von den 150 werden 132 im öffentlichen Schuldienst arbeiten, also an einer öffentlichen Grundschule, einer Schule der Sekundarstufe 1 (Realschule, Werkrealschule, Gemeinschaftsschule) oder an einem SBBZ. 18 Lehrkräfte lassen sich beurlauben und starten in den Privatschuldienst. Aber die neu vereidigten Lehrer sind nicht die einzigen, die die Kollegien verstärken. Das Schulamt hat wieder sehr viele befristete Verträge abgeschlossen – insgesamt rund 150. „Ohne die befristeten Verträge würden wir die Schulen schwierig versorgen können“, so die Schulrätin Claudia Scherer. Der Direkteinstieg fällt dagegen kaum ins Gewicht. An den Grundschulen wird es voraussichtlich zwei Direkteinsteiger geben und an den SBBZen fünf. Im Sekundarbereich wurde laut Schulamt kein Vertrag abgeschlossen.

Wie viele Stellen sind noch unbesetzt?

Im Vergleich zu den Vorjahren sind vergleichsweise wenig Stellen offen. Fünf sind es an den Grundschulen (Vorjahr 12 Stellen), die „großen Lücken“ aus der Prognose hätten sich doch nicht aufgetan. „Insgesamt ist das ein guter Stand“, so die Schulrätin Scherer. Sechs stellen sind im Sekundarbereich 1 offen (Vorjahr 15) – hier laufen die Ausschreibungen noch. Es kann sich also noch etwas tun. Von den 120 Schulen, die im Verantwortungsbereich des Schulamts liegen, werden aktuell sechs Schulen kommissarisch geführt durch die jeweilige Konrektorin – an fünf Grundschulen und bei einem SBBZ ist die Schulleitungsstelle unbesetzt.

Wie sieht es mit der Krankheitsreserve aus?

An den SBBZen ist diese wie in den Vorjahren auch bereits vor Beginn des Schuljahres verplant. Auch an den Grundschulen sei die interne Reserve „größtenteils“ bereits zum Start des Schuljahres im Einsatz. Noch Puffer gibt es in diesem Jahr in den Schulen der Sekundarfstufe 1. Hier gibt es noch eine Reserve, ein Drittel ist bereits verplant.

„Alle Schulen sind arbeitsfähig“, sagt Schulamtsleiter Thomas Schenk Foto: Patrick Steinle

Wie viele Erstklässler kommen in die Schule?

In Stuttgart werden 4823 Kinder eingeschult: 4634 an einer öffentlichen Grundschule und 189 an einem SBBZ. Damit steigt die Zahl der Erstklässler erneut. Zum Vergleich: im Vorjahr waren es 4577 Erstklässler an Grundschulen, im Schuljahr 2022/23 sogar „nur“ 4368. Es werden 200 Klassen gebildet. Im Schnitt sitzen immer noch ähnlich viele Kinder als bisher in einer Klasse (23,2 statt 22,7), aber in einigen Klassen dürfte sich die Entwicklung doch zeigen.Die Einschulungsfeiern finden alle in der ersten Schulwoche statt.

Wie sieht es in der fünften Klasse aus?

Der Wegfall des Werkrealschulabschlusses wirkt sich deutlich aus. An den Werkrealschulen konnten nur noch sechs Klassen gebildet werden statt neun – drei Schulen bildeten keine Eingangsklasse. Nur 119 Schülerinnen und Schüler werden in der fünften Klasse dieser Schulart starten, ein deutlicher Rückgang. Im Vorjahr waren es noch 180. Schulamtsleiter Schenk glaubt, dass sich dieser Trend fortsetzt, was ein schnelleres Aus als gedacht für die meisten Werkrealschulen bedeuten würde. Zwei Werkrealschulen will die Stadt bekanntlich in Realschulen umwandeln: die Rosenstein- und die Bismarckschule. „Wir sehen eine starke Verschiebung hin zu den Realschulen“, so Schenk. Zwar legen auch die Gemeinschaftsschulen zu, die 490 Schülerinnen und Schüler in Klasse 5 haben (455 im Vorjahr), aber die Realschulen wachsen stärker.

Wie ist die Lage an den Realschulen?

Gerade in den fünften Klassen wird es an den Realschulen eng. 1038 Fünftklässler bedeuten einen enormen Zuwachs. 820 Kinder waren es im Vorjahr. Es müssen 40 Klassen gebildet werden – im Schnitt sitzen 26 (25,9 laut Statistik) in einem Klassenzimmer. Offenbar geben viele Eltern der Realschule den Vorzug gegenüber der Gemeinschaftsschule, auch wenn das eigene Kind eine Hauptschulempfehlung hat. Dabei wird in Klasse 5 an der Realschule nur auf mittlerem Niveau (M) unterrichtet. So lange gilt die neue Orientierungsphase, erst danach können Kinder, die das nicht schaffen, ins grundlegende G-Niveau wechseln, das zum Hauptschulabschluss führt. Sie verbleiben dann aber auch auf diesem. „Das ist vielen Eltern nicht bewusst“, so die stellvertretende Schulamtsleiterin Birgit Popp-Kreckel.

Und wie läuft es an den sonderpädagogischen Schulen?

Hier sind die Herausforderungen besonders groß. Seit Jahren steigen die Schülerzahlen stetig an. Der betreffe vor allem den Förderbereich geistige Entwicklung, so der zuständige Schulamtsdirektor, Christof Kuhnle, der bereits im Vorjahr berichtet hatte, dass mehrere Faktoren hier eine Rolle spielten, darunter der Anstieg der Fallzahlen im Autismus-Spektrum. 1793 Kinder besuchen in diesem Schuljahr ein SBBZ – 92 mehr als im vergangenen Schuljahr. 540 Kinder werden zudem inklusiv beschult. Wenn man „Glück habe“, werde die Lehrerversorgung in diesem Jahr nicht schlechter.

Was ist noch neu?

Das neue Schuljahr bringt viele pädagogische Neuerungen. So wird zum Beispiel unter anderem landesweit ein verpflichtendes Mathematiklernband startend mit Klasse 1 eingeführt, für das 40 Minuten pro Schulwoche angesetzt sind, um die Kompetenzen zu verbessern. Ab Klassenstufe 5 gibt es das neue Fach Medienbildung und Informatik, auch die Demokratiebildung soll gestärkt werden. Besonders für Stuttgart ist, dass eine neue Grundschule im Bildungshaus am Neckarpark an den Start geht – mit zwei ersten Klassen, 38 Kindern und fünf Lehrerinnen. Auch die Helene-Schoettle-Schule, ein SBBZ für Kinder mit geistiger Behinderung, wird mit sieben Klassen an den Standort wechseln.