Neues aus Stuttgarter Schulen: Realschulen boomen, schon wieder mehr Erstklässler – die Fakten zum Schulstart

Stuttgart stellt 150 neue Lehrkräfte ein, das sind mehr als im Vorjahr. Was sonst noch alles neu ist und wo die Lage besonders angespannt bleibt – der große Überblick.
In Stuttgart scheint die schlimmste Zeit des Lehrermangels vorbei zu sein. „Wir haben die Talsohle durchschritten“, sagt der Leiter des Staatlichen Schulamts, Thomas Schenk, anlässlich des nahenden ersten Schultags nach den Ferien am Montag, 15. September. Er hoffe, dass sich „in den nächsten zwei, drei Jahren befriedigende Zahlen“ in Bezug auf die Lehrereinstellungen zeigten.