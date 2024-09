Neues aus der Wilhelma: Neues Highlight: Buntwarane aus Australien

5 Seit Freitag können in der Wilhelma Buntwarane in ihrem neuen Großterrarium beobachtet werden. Foto: Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

Am Freitag wurde das neue Großterrarium für die bis zu zwei Meter große Reptilienart eröffnet. Die Hälfte der 150 000 Euro Baukosten wurde vom Verein der Freunde und Förderer der Wilhelma finanziert.











Link kopiert



Buntwarane sind ursprünglich in lichten Wäldern im Osten Australiens beheimatet. Sie können ein Gewicht von rund 14 Kilogramm und eine Körperlänge von bis zu zwei Metern erreichen. Als sehr gute Kletterer sind Buntwarane in der Lage, sogar in den Bäumen auf die Jagd zu gehen und dort vor allem kleine Beuteltiere und Vögel zu erbeuten.