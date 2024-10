1 Am 4. Oktober erblickte das Schabrackentapir-Baby das Licht der Welt. Foto: Wilhelma Stuttgart

Am 4. Oktober erblickte das noch namenlose Baby das Licht der Welt. Besucherinnen und Besucher können jedoch erst ab Montag, 7. Oktober, ins Tapirhaus.











Große Freude in der Wilhelma: Bei den Schabrackentapiren ist am 4. Oktober wieder ein Jungtier zur Welt gekommen. Das Tapirhaus bleibt nach der Geburt deshalb einige Tage geschlossen, damit die frischgebackene Mutter und ihr Kind ihre Bindung in Abgeschiedenheit festigen können.