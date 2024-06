Neues aus der Leonberger Politik: Rennen statt Rathaus: Das stößt auf Kritik

1 Mag es gerne schnell: OB Cohn, hier beim Motorrad-Treffen Glemseck 101 im September 2023. Foto: Archiv/Jürgen Bach

CDU und Freie Wähler bemängeln, dass OB Cohn nach längerer Krankheit zuerst bei Solitude Revival und nicht im Büro war











Ausgesprochen temporeich hat sich der Leonberger Oberbürgermeister nach einer rund zwei Monate währenden Krankheitsphase zurückgemeldet: Beim Nostalgie-Rennen Solitude Revival ging Martin Georg Cohn am Wochenende in einem Sportwagen des schwäbischen Herstellers Saker an den Start. Am Montag trat der Sozialdemokrat dann wieder seinen Dienst im Rathaus an, wo der Baubürgermeister Klaus Brenner während der OB-Abwesenheit allein die Stellung gehalten hatte.