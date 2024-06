Neues aus dem Leonberger Rathaus: OB Cohn: Ich hatte Gürtelrose

1 Wieder da: Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) Foto: /Simon Granville

In einer Videobotschaft meldet sich der Leonberger Oberbürgermeister nach rund zwei Monaten Krankheit zurück.











In einer Videobotschaft hat der Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) seine mehrere Wochen währende Krankheit öffentlich gemacht. Demnach hat er an einer „langwierigen und komplizierten Viruserkrankung, nämlich einer Gürtelrose, die sich fast um meinen ganzen Körper geschlossen hat“gelitten. Nun aber sei er wieder genesen und „uneingeschränkt fit“. Er wolle „mit voller Energie wieder an die Arbeit gehen“.