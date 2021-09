1 Ab Montag soll das neue Update für Apple-User verfügbar sein. Foto: AFP/NICHOLAS KAMM

Apple-Nutzer müssen nicht mehr lange auf das neue Betriebssystem iOS 15 warten. Das Erscheinungsdatum sowie die wichtigsten neuen Funktionen des Updates hier im Überblick.















Link kopiert

Stuttgart - Anfang Juni stellte Apple das neue Betriebssystem iOS 15 bei der Worldwide Developers Conference vor. Nun können sich Nutzer auf einen baldigen Start freuen: Schon ab Montag, dem 20. September 2021, kann das iPhone-Update kostenlos heruntergeladen werden, wie Apple mitteilte. Das Update auf iOS 15 wird für alle Geräte erscheinen, die auch iOS 14 erhalten haben.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Apple nennt konkreten Termin und Preise

Das neue Betriebssystem kommt mit etlichen neuen Funktionen. Die größten Änderungen hier im Überblick.

FaceTime

Besonders FaceTime-Liebhaber werden sich über die Neuerungen freuen, denn in der App wird sich einiges tun. So wird sie mit dem neuen Update nicht mehr exklusiv für Apple-User sein. Über den Browser können demnach auch Windows- oder Android-Nutzer am Telefonat teilnehmen. Zudem soll der Porträtmodus auch in FaceTime nutzbar sein und die Soundqualität soll durch ein 3D-Audio verbessert werden. Durch SharePlay sollen Nutzer außerdem die Möglichkeit bekommen, in FaceTime gemeinsam Musik zu hören oder Filme zu schauen. Dieses Feature soll allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Fokus

Mitteilungen stumm zu stellen, konnte man durch den Nicht-Stören-Modus bereits. Nun wird dieses Feature laut Apple durch Fokus-Einstellungen erweitert. Dabei können Nutzer Profile , wie beispielsweise Arbeit oder Freizeit, anlegen, sodass nur spezielle Apps Benachrichtigungen schicken dürfen. Ein zusätzliches Feature sei, dass Fokus auch intelligent, beispielsweise nach Uhrzeiten oder Standort-basierend, eingestellt werden kann.

Livetext

Die Funktion Livetext soll Text in Bildern erkennen. Das soll den Nutzern zum Beispiel ermöglichen, Telefonnummern nicht mehr abtippen zu müssen, sondern diese direkt durch das Tippen auf das Foto anrufen oder einspeichern zu können. Auch zum Übersetzen könne Livetext verwendet werden.

Safari

Im Browser Safari soll die URL künftig nicht mehr wie gewohnt oben, sondern am unteren Rand des Bildschirms stehen. So sollen Nutzer die URL sowie weitere Tabs direkt mit dem Daumen erreichen können.

Benachrichtigungen

Anders angeordnet und mit neuem Design sollen Benachrichtigungen nach dem iOS 15-Update dargestellt werden. So werden die Bilder der Absender von Nachrichten sowie die Icons von Apps, aus denen die Benachrichtigungen stammen, größer angezeigt.

Weitere Funktionen

Apple kündigt mit dem Betriebssystem iOS 15 noch viele weitere neue Funktionen an. Darunter zählen zum Beispiel Änderungen in der Wetter- und in der Health-App.