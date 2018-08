Neues Angebot von Sozialstation in Ditzingen Tagespflege für neun Pflegebedürftige geplant

Von Franziska Kleiner 02. August 2018 - 19:54 Uhr

In der Siemensstraße zieht die Tagespflege ein. Foto: factum/Bach

Die Ditzinger Sozialstation will eine Tagespflege einrichten. Der Bedarf dafür ist da. Bisher wurde das Angebot aber nicht angenommen. Ein Gesetz ändert das.

Ditzingen - Dieses Angebot ist neu. Neu nicht im Sinne von spektakulär, auch nicht in dem Sinne, dass es eine Tagespflege nicht schon bisher in Ditzingen gegeben hätte. Es ist neu, weil die So.Di das Angebot macht. Und da es sich dabei um eine gemeinnützige Gesellschaft der Stadt handelt, macht letztlich die Kommune das Angebot. In der Siemensstraße, am Rand des Gewerbegebiets, sollen kommendes Jahr neun Plätze für die Tagespflege entstehen. Wochentags sollen dort einerseits Menschen betreut werden, die Hilfe benötigen, andererseits deren Angehörige dadurch entlastet werden.

Betreuung von morgens bis zum Spätnachmittag

Nun ist diese Gesellschaft zwar eine Gesellschaft, die vom Gemeinderat gewollt ist, weil er deren Aufgabe – die Pflege alter und kranker Bürger – auch als originäre Aufgabe einer Kommune ansieht. Der Rat trägt deshalb auch das kalkulierte Defizit der Gesellschaft mit. Gleichwohl muss auch die So.Di rechnen. Dessen Aufsichtsrat hat deshalb einmütig der Einrichtung der Tagespflege in dem Gebäude der So.Di in der Siemensstraße mit mindestens zwölf Plätzen unter dem Vorbehalt zugestimmt, dass sich die Stadt einmalig mit bis zu 160 000 Euro einbringt. Dem hat der Gemeinderat bereits zugestimmt.

In einer Tagespflegeeinrichtung werden Pflegebedürftige vom Vormittag bis zum Spätnachmittag betreut. Die Ditzinger schaffen dafür viereinhalb Stellen und suchen Pflegefachkräfte. Für die Tagespflege sei es noch eher möglich, entsprechendes Fachpersonal zu finden, sagt der Geschäftsführer Ulrich Bahmer. Er verhehlt aber nicht, dass Fachkräfte auch dort, nicht nur in der stationären Pflege fehlen.

Individuelle Förderung geplant

In der Tagespflege werden die Senioren morgens zuhause abgeholt. Die Pfleger gestalten mit ihnen gemeinsam den Tagesablauf. Dabei gehen sie individuell auf die Alltags- und geistigen Fähigkeiten der Senioren ein. Dass jemand im Krankenbett liege sei kein Hinderunsgrund für einen Platz in der Tagespflege, sagt Ulrich Bahmer. Er ist davon überzeugt, dass die Gruppenplätze belegt sein werden.

Ein Geschäftsführer muss natürlich guten Mutes sein. Doch das ergäben auch die Gespräche in der Stadt, seit das Thema öffentlich ist, berichtet Bahmer. Er ist zugleich Bürgermeister in Ditzingen. Zudem bestärkt ihn der Dachverband – das diakonisches Werk Württemberg – in seiner Meinung. „Neben den Vorteilen für die Pflegebedürftigen und ihre Familien sind auch positive Effekte für die Sozialstation zu erwarten, da ihre ambulanten Klienten mit der Nutzung der Tagespflege länger zuhause leben können und so als Klienten erhalten bleiben“, lautet dessen Einschätzung. Ditzingen ist bei Weitem nicht die einzige Kommune im Kreis, die Tagespflege anbietet. Das Landratsamt listet 27 der gesamt 39 Kommunen auf, in denen insgesamt 260 Plätze angeboten werden. Entweder bestehen, wie nun in Ditzingen geplant, separate Gruppen. Oder aber die Plätze sind in einer stationären Einrichtung vorgesehen. Die Gäste der Tagespflege werden in diesem Fall für einige Stunden zum Heimbewohner.

Die Tagespflege sei „lange ein Problemkind“ gewesen, sagt die Fachbereichsleiterin im Landratsamt, Heike Dierbach. Sie spricht von einem „stabilen Angebot“. Im Zweifel sei bisher aber eher ein Leerstand als ein Engpass zu erkennen gewesen. Doch die Nachfrage steige an, sagt sie. Es sei deshalb sinnvoll, dass Ditzingen reagiere, obwohl im Pflegezentrum Haus Guldenhof Plätze dafür vorgehalten werden und es auch in Gerlingen ein Angebot gibt.

Der Landkreis reagiert

Fachlich betrachtet sei der Bedarf schon lange erkannt worden, aber das Angebot nicht in Anspruch genommen worden, so Dierbach. Es sei zu teuer gewesen, weil es für die Pflegebedürftigen keine zusätzliche finanzielle Unterstützung von den Krankenkassen gegeben habe. Die Tagespflege konnte in Anspruch genommen werden, die Kosten wurden aber mit den ohnehin geleisteten Zahlungen verrechnet. Das seit 2017 geltende Pflegestärkungsgesetz änderte dies. Seitdem wird die Tagespflege zusätzlich bezahlt. „Es ist mehr Geld im Spiel als bisher“, sagt Dierbach.

Der Landkreis wird ihr zufolge auf die neue Entwicklung reagieren und auch künftig konkret im Kreispflegeplan auf die Tagespflege eingehen. Bisher seien in diesem Planungspapier lediglich Richtwerte angegeben. In der Neuauflage, die die Jahre nach 2025 beschreibt, wird dort der Bedarf in konkreten Zahlen benannt.

Gesetz stärkt das Angebot

Tagespflege

Die Tagespflege ist ein teilstationäres Betreuungsangebot für ältere Menschen, die in ihrem Alltag Hilfe und Pflege benötigen und zu Hause wohnen bleiben möchten. Tagespflege ergänzt die Versorgung durch Angehörige und ambulante Dienste. Die Gäste werden zu Hause abgeholt und wieder heimgebracht.

Das Gesetz

Drei Pflegestärkungsgesetze des Bundes sollen Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und die Pflegekräfte stärken. Seit 2017 ist Pflegebedürftigkeit anders definiert. Die Kriterien für die Begutachtung etwa durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung wurden neu gefasst, die Leistungen der Pflegeversicherung auf dieser Basis angepasst.