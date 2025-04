Condor startet von November an tägliche Flüge von Stuttgart nach Dubai. Die Fluggesellschaft reagiert auf die hohe Nachfrage nach Flügen in das Emirat.

Condor bietet von Anfang November an einen täglichen Flug von Stuttgart nach Dubai an. Das hat die Fluglinie nun bekannt gegeben. Damit bekommt die Landeshauptstadt eine zweite Verbindung in das Emirat. Denn Eurowings fliegt seit Herbst 2023 zweimal die Woche von Stuttgart an den Persischen Golf.

Flugzeit gut sieben Stunden

Die Condor-Maschinen starten in Stuttgart um 21.50 Uhr und landen am Folgetag um 8 Uhr (Ortszeit) in Dubai. Die Flugzeit beträgt sieben Stunden und zehn Minuten. Zurück geht es um 9.55 Uhr, die Ankunft in Stuttgart ist um 14.05 Uhr. Die Zeitverschiebung zwischen Stuttgart und Dubai beträgt im Winterhalbjahr drei Stunden.

Bei der Fluggesellschaft hat man klare Erwartungen an die neue Verbindung. „Mit diesen Neuerungen im Winterflugplan reagieren wir auf die hohe Nachfrage und die Beliebtheit der Destinationen bei unseren Gästen“, sagt Condor-Chef Peter Gerber „Dubai ist nicht nur an sich ein sehr interessantes Reiseziel, gemeinsam mit unserem Partner Emirates können Gäste auch über Dubai hinaus zu Zielen in der ganzen Welt fliegen.“

Flughafen Stuttgart mit langer Erholungsphase nach Corona

Für den Flughafen Stuttgart dürfte der Zuwachs an Direktflügen nach Dubai eine gute Nachricht darstellen. Der Airport im Besitz des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart kämpft um eine Belebung seiner Zahlen nach dem pandemiebedingten Einbruch der Reisetätigkeit. Zudem kritisieren ausländische Fluglinien die hohen Gebühren in Stuttgart, auf deren Ausgestaltung allerdings die Flughafenbetreiber nur wenig Einfluss haben. Zuletzt musste der Manfred-Rommel-Airport den Verlust der einzigen Interkontinentalverbindung verschmerzen, als Delta Airlines die Direktflüge nach Atlanta in den USA einstellten.