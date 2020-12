In eigener Sache: Das MeinVfB+ Abo kommt

Ab Januar 2021 bietet unsere Redaktion ein neues Angebot speziell für VfB-Fans: Das MeinVfB+ Abonnement. Es beinhaltet das Komplettpaket unserer Berichterstattung rund um die Weiß-Roten aus Bad Cannstatt – kompakt aufbereitet in der MeinVfB-App.

Stuttgart - Seit über zwei Jahren gibt es die MeinVfB-App, die unter VfB-Fans überaus beliebt ist. Über 11 000 Nutzer haben die mobile Anwendung heruntergeladen und installiert, bis zu 6 000 Nutzer tummeln sich täglich in der App, an VfB-Spieltagen noch einmal deutlich mehr. Sie bekommen dort Artikel, das Neueste aus dem VfB-Kosmos in den sozialen Netzwerken, Liveticker und Echtzeitdaten zu den Spielen. Doch ein integraler Bestandteil fehlte bisher – unsere Plus-Artikel, die besten Stücke aus der Redaktion. Große Interviews, interessante Hintergründe, exklusive Informationen.

Das wollen wir nun ändern. Ab Januar 2021 bieten wir Ihnen daher das MeinVfB+ Abonnement – exklusiv in der App und für nur 1,99 im Monat.

Ihre Vorteile im Detail:

• Alle redaktionellen Texte, komplett werbefrei*

• Liveticker zu allen Spielen

• Matchcenter und Echtzeitdaten

• Wöchentlicher Podcast

• App-exklusive Videos rund um den VfB

• Weitere exklusive Inhalte in Planung

*Eingebettete Fremdinhalte können Werbung enthalten

Wichtig zu wissen:

Um das Abonnement buchen zu können, brauchen sie die MeinVfB-App. Die gibt es weiterhin kostenfrei für Android und iOS in den jeweiligen Stores zum Download. Wenn Sie die App auf ihrem Smartphone installiert haben, können Sie ab Januar direkt in der App das MeinVfB+ Abonnement abschließen. Die ersten vier Wochen kostet es nichts! So können Sie das VfB-Komplettpaket unserer Redaktion unverbindlich testen und dann entscheiden, ob Sie es für 1,99€ im Monat buchen wollen. Sollten Sie sich dafür entscheiden, behalten Sie weiterhin die volle Kontrolle – das Abonnement ist bis 24 Stunden vor Ablauf des jeweiligen Buchungszeitraums jederzeit kündbar.

