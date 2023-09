Das Cannstatter Volksfest ist beliebt. Letztes Jahr zählte das im Jahr 1818 gegründete Volksfest rund drei Millionen Besucher. Genauso beliebt sind auch die Parkplätze rund um das Veranstaltungsgelände. „Doch Parkplätze rund um den Wasen sind Mangelware“, heißt es auf der Webseite des Volksfests.

Der Veranstalter empfiehlt deshalb, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Auch Park&Ride Parkplätze seien eine gute Alternative für Autofahrer. Eine Übersicht dazu steht hier zur Verfügung.

Geeignete Parkplätze und Kosten

Trotz des hohen Andrangs ist es nicht unmöglich, einen Parkplatz zu finden. „Im Bereich des NeckarParks steht eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung“, heißt es auf der offiziellen Webseite. Diese sind dementsprechend ausgeschildert. Für Menschen mit Behinderung stehen außerdem direkt am Festplatzeingang Parkplätze zur Verfügung. Parkplätze für PKWs kosten ganztägig acht Euro. Reisebusse zahlen 16 Euro.

Geld sparen mit dem Mittagsparken

Neu in diesem Jahr ist das „Mittagsparken“. Das Angebot richtet sich an die Besucher „die nur für ein Mittagessen kommen möchten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zwischen 11.30 und 14.00 Uhr erhalten Besucher bei der Einfahrt zwei Parktickets: eines für acht Euro (Tages-Ticket und zusätzlich eines für vier Euro (Mittagsparken). Wer das Gelände vor 14.30 verlässt, und das Tages-Ticket zurückgibt, bekommt die acht Euro erstattet. Verlassen Besucher das Volksfest er nach 14.30 Uhr das Gelände, bekommen sie das Mittagsparken-Ticket erstattet.