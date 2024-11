Neues Angebot in Waiblingen: Startschuss für die Markthalle

Neues Angebot in Waiblingen

Die lang erwartete Markthalle am Waiblinger Marktplatz ist nun endlich startklar: An diesem Freitag, 29. November, schließt sie erstmals ihre Türen für die Öffentlichkeit auf und hat dann künftig immer montags bis samstags geöffnet. Die Zeiten sind von 9 bis 18 Uhr, samstags ist in der Markthalle nur bis 14 Uhr Betrieb. Als Beschicker sind zunächst Marisa Bongiovanni-Schlak und Sebastiano Pilu dabei.