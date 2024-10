Neues Angebot in Stuttgart: Aus Liebe zur Wurst: In der Markthalle beginnt eine neue Ära

7 Hat immer noch Spaß an ihrem Beruf: Sabine Krause mit ihren Kindern Nina und Tim Krause. Sie verkaufen jetzt Wurst am Stand von Gustav Breyer. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Monatelang wurde in der Markthalle umgebaut. Seit diesem Donnerstag nun gibt es wieder Wurstspezialitäten mit neuen Inhabern am Stand von Gustav Breyer, dazu Verzehr vor Ort und Blick aufs Alte Schloss.











„Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei“, könnte man aus einem Lied des Trio-Manns Stephan Remmler zitieren, denn in der Markthalle endete zwar eine Tradition, aber sie wird auch weitergeführt – nur eben anders. Das signalisiert schon der neue Name eines alten Stands: Wurstliebe by Gustav Breyer. Den Gründer gibt es in der Markthalle schon längst nicht mehr. Weil dessen Name aber dort seit den 40er Jahren etabliert ist, wurde er von den folgenden Inhabern übernommen, zuletzt von Doris Treuter, die nun nach Jahrzehnten in den Ruhestand gegangen ist.