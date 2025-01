Neues Angebot in Kornwestheim: Kindercafé bietet Spielecke und syrische Gastfreundschaft

1 Aya Mahmoud hat im Dezember ein Kindercafé in Kornwestheim eröffnet. Foto: Simon Granville

Seit Ende 2024 gibt es in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ein Kindercafé. Inhaberin ist eine junge Mutter, die mit dem Angebot ein Platz für Eltern und deren Kinder schaffen möchte. Wie sie auf die Idee kam und welches Problem sie anfangs unterschätzt hat.











Wer kleine Kinder hat, kennt das Problem: Ein entspannter Besuch im Café ist nur schwer möglich, weil die Kleinen unterhalten werden möchten. Genau dort setzt das Kindercafé „Little Friends“ in Kornwestheim an. Aya Mahmoud betreibt es seit Dezember am Bahnhofsplatz. „Ich habe selbst ein kleines Kind“, sagt die gebürtige Syrerin, die in Kornwestheim lebt. Sie vermisste ein Café, das kleinen Kindern die Möglichkeit zum Spielen gab, während Mama oder Papa einen Kaffee trinken und sich mit Freunden treffen. Also hat sie kurzerhand selbst ein solches eröffnet.