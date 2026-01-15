Neues Angebot in Kornwestheim: Großer Andrang beim Frauenschwimmen – „Man fühlt sich nicht so beobachtet“

Seit Corona gab es kein Frauenschwimmen mehr im Alfred-Kercher-Bad. Nun haben engagierte Kornwestheimerinnen das Angebot wiederbelebt – für einige Frauen hat das große Bedeutung.
Ein regelrechtes Gewusel herrscht am Sonntagabend in der Eingangshalle im Kornwestheimer Schwimmbad. Um die 100 Frauen und Kinder möchten dabei sein – beim allerersten Termin seit Pandemiebeginn, bei dem nur Frauen ins Schwimmbad dürfen. Einige kommen von weit her, aus Ditzingen, Schwieberdingen, sogar aus Stuttgart sind manche dabei.