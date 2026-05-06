Durchatmen, wandern, Freund:innen treffen – mit dem Programm „Work-Hike-Balance“ lädt der Schwäbische Albverein junge Erwachsene zum Wandern ein. Wir waren bei der ersten Tour dabei.

Laptop zu und Wanderschuhe an. After Work Hike heißt ein neues Programm der Schwäbischen Albvereinsjugend. Zum Auftakt versammelt sich eine zwölfköpfige Gruppe um halb sechs bei strahlendem Sonnenschein am Stuttgarter Marienplatz. Dort wartet Wanderführer Adrian Herbst an der U-Bahnhaltestelle mit seiner hellblauen Albvereinsjacke.

Zum gemeinsamen Kennenlernen füllen die Teilnehmer einen Zettel aus mit ihrem Namen, ihren Lieblingspflanzen – und ihren Stärken beim Wandern. Nicht, weil jemand im Großstadtwald verloren gehen könnte. Herbst möchte die Zettel von allen Wanderungen am Ende zusammentragen. Während am Marienplatz kurz vor sechs die Feierabend-Crowds ihre ersten Drinks schlürfen, macht sich die Gruppe auf den Weg. Richtung Ruhe, Richtung Grün. Damit es nicht ganz so anstrengend ist, hat Herbst für die erste Etappe eine Fahrt mit der Zacke hoch nach Degerloch eingeplant.

Die Route führt entlang der „Zwei Türme“ Stuttgarts

Viele Teilnehmer kommen aus dem Umland und fahren zum ersten Mal mit der Zahnradbahn. Ein erstes Highlight – und die einfachste Möglichkeit den steilen Anstieg an der Alten Weinsteige zu überwinden. Die Route hat Herbst vorab nicht verraten, nur kryptisch angekündigt, er habe sie „Zwei Türme“ getauft. Da es nicht allzu viele Türme in Stuttgart gibt, ist die erste Etappe ganz klar: Vom Haigst geht es zum Fernsehturm. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen die ersten 90 Höhenmeter überwinden.

Adrian Herbst (Mitte) hat die erste Tour in Stuttgart geführt. Foto: Nina Ayerle

Vorbei am Fernsehturm geht es durch den Degerlocher Wald in Richtung Frauenkopf. Nach diesem kleinen Stadtteil im Stuttgarter Osten schlängelt sich der Tiefenbach, auch Falsche Klinge genannt, rund 750 Meter nach unten. Hohe Erdwälle ragen zu beiden Seiten des Baches empor. Man muss für den Weg kein Wanderprofi sein, aber etwas Trittsicherheit ist bei dem kleinen Abstieg schon erforderlich.

Und weil Herbst zu Beginn knapp 200 Höhenmeter versprochen hat, geht es danach auch noch ein Stück bergauf. Über Rohracker und die Waldebene Ost geht die Runde am Funkturm und der Merzschule vorbei – und nach etwas mehr als acht Kilometern endet dort die Feierabendwanderung mit dem Sonnenuntergang am Bopser.

„Der Titel der Tour hat meine Erwartungen voll erfüllt“, sagt Melanie (35) aus der Nähe von Reutlingen. „Eine entspannte Wanderung mit netten Menschen und tollen Ausblicken auf die Stadt. Genau richtig zum Feierabend.“ Die Reutlingerin arbeitet erst seit Kurzem in der Stadt und war gezielt auf der Suche nach einem Wanderangebot für ihre Altersgruppe. „Ich gehe gerne mit dem Albverein wandern, aber dort liegt der Altersschnitt meist jenseits der 60. Eine Alternative in meiner Altersklasse ist auch mal schön.“

Grünes Stuttgart statt Innenstadt-Trubel

Besonders schätzt Melanie die Möglichkeit, Stuttgart von einer ganz anderen Seite kennenzulernen: „Toll, mal die grüne, ruhigere Seite der Stadt zu erleben, abseits von Shopping, Verkehr und Menschenmengen.“ Die zentrale Lage des Startpunkts erwies sich als praktisch: „Ich konnte von der Arbeit aus zu Fuß zum Treffpunkt gehen – die Erreichbarkeit war top.“

Die Gruppe selbst beschreibt sie als „super offen und aufgeschlossen“. Die Gespräche mit ungefähr Gleichaltrigen, die ebenfalls in Stuttgart und Umgebung arbeiten, empfand sie als bereichernd. „Ich hoffe, neue Kontakte zu knüpfen, die man immer wieder zum Wandern sieht oder auch mal in der Mittagspause trifft.“

Sieben Touren für 2026 geplant

Frische Luft, wandern und Gesellschaft – das After Hike Programm bietet eine gesunde Feierabendalternative zur Bar. Bewegung statt Drinks. Ruhe im Grünen statt Kneipenlärm. „Work-Hike-Balance“ richtet sich an junge Erwachsene zwischen 25 und 40 Jahren, die nach Feierabend oder am Wochenende aktiv abschalten und neue Outdoor-Freunde kennenlernen möchten. Für 2026 sind insgesamt sieben Touren geplant – darunter weitere After-Work-Hikes in Stuttgart und Esslingen, City-Sights-Touren in Ulm, Stuttgart und Heidelberg sowie sportlich-genussvolle Nachmittage am Bodensee und in den Hessigheimer Felsengärten.

Zum Abschluss wurde gemeinsam der Sonnenuntergang angeschaut. Foto: Nina Ayerle

Melanies Fazit: „Super, um den Kopf nach der Arbeit freizubekommen.“ Sie möchte auch in Zukunft solche Programme unterstützen. „Damit sie auch weiterhin angeboten werden.“

Neue Mitwanderer künftig willkommen

Um die Motivation bei allen Teilnehmern zu steigern, hat Herbst zum Abschluss noch eine Runde Sekt, Käse und Trauben spendiert. Auch er fand, es sei zum Auftakt ein „sehr positives, schönes Event“ gewesen. „Es war eine gute Truppe und hat Spaß gemacht“, sagt Herbst.

Weil das Interesse groß war, plant er in diesem Jahr noch eine weitere Tour in Stuttgart. Beim nächsten Mal geht es im Juni zunächst nach Esslingen. „Und da dürfen gerne auch neue Leute dabei sein“, sagt Herbst. Er freue sich, wenn sich das Angebot etabliere.

Work-Hike-Balance: Geplante Touren in 2026

Touren

Alle Informationen und Termine für die Work-Hike-Balance-Touren für junge Erwachsene zwischen circa 25 und 40 Jahren unter: wandern.albverein.net/work-hike-balance/

Ü30-Touren

Zusätzlich gibt es auch Angebote für Ü30 unter https://wandern.albverein.net/events/tags/ue30wandern/.