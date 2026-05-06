Durchatmen, wandern, Freund:innen treffen – mit dem Programm „Work-Hike-Balance“ lädt der Schwäbische Albverein junge Erwachsene zum Wandern ein. Wir waren bei der ersten Tour dabei.
Laptop zu und Wanderschuhe an. After Work Hike heißt ein neues Programm der Schwäbischen Albvereinsjugend. Zum Auftakt versammelt sich eine zwölfköpfige Gruppe um halb sechs bei strahlendem Sonnenschein am Stuttgarter Marienplatz. Dort wartet Wanderführer Adrian Herbst an der U-Bahnhaltestelle mit seiner hellblauen Albvereinsjacke.