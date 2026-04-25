Neues Angebot für Fußball-Fans: Noch kein Follower? Der WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

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Welches Derby steht an? Welcher Trainer steht besonders unter Druck? Wer hat die besten Karten im Aufstiegsrennen? Was tut sich auf dem Transfermarkt? Unsere Lokalsport-Redaktion der Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung hat all das im Blick und liefert täglich News, Hintergründe und exklusive Geschichten – und das seit kurzer Zeit auch gebündelt im neuen WhatsApp-Kanal „Fußball Stuttgart/Filder“.