Neues Angebot für Betroffene: Kind mit Essstörung – „Als Mutter bleibe ich da hilflos zurück“

Die Anlaufstelle für Essstörungen Stuttgart hat ein neues Angebot – die Trialog-Abende. Eine Mutter erzählt vom offenen Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Fachkräften.
Am Anfang des Abends erhalten alle Teilnehmer kleine Tierkärtchen: ein Känguru, ein Delfin, ein Bernhardiner. Kein Zufall, sondern Sinnbild dafür, wo Eltern gerade stehen,wenn sie ihre Kinder durch eine Essstörung begleiten. Manche halten ihr Kind noch sehr eng an sich – wie das Känguru sein Junges im Beutel. Andere schwimmen schon etwas freier nebenher wie der Delfin, der weiß, dass Nähe auch auf Distanz möglich ist. Und wieder andere sind wie der Bernhardiner: Sie ruhen auf der Schwelle, wachsam und bereit, um nur noch dann aufzustehen, wenn ihr Kind wirklich Hilfe braucht.