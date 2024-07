1 Seit dem 25. Juli werden Fahrten mit dem Zügle angeboten. Foto: privat

An der Schiffsanlegestelle des Neckar-Käpt’n in Besigheim gibt es nun einen kleinen Zug, der die Besucher Richtung Altstadt fährt. Seit dem 25. Juli sind donnerstags, samstags und sonntags Fahrten mit dem Zügle möglich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.