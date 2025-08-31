Mit Leqembi steht von 1. September an auch in Deutschland ein neues Medikament gegen Alzheimer zur Verfügung. Das Mittel eignet sich aber nur für wenige Betroffene.
Um es gleich zu sagen: Alzheimer ist weiterhin nicht heilbar. Und dennoch gilt das Medikament Leqembi mit dem Wirkstoff Lecanemab als großer Hoffnungsträger. „Diese neue und erstmals krankheitsmodifizierende Therapieoption ist ein Meilenstein in der Behandlung, stellt uns aber gleichzeitig vor große organisatorische und infrastrukturelle Herausforderungen“, sagt Wenzel Glanz, Leitender Arzt in der Gedächtnissprechstunde am Universitätsklinikum Magdeburg.