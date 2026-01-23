Mit "Hast du kurz Zeit" veröffentlicht Wincent Weiss sein neues Studioalbum - passend zum 33. Geburtstag. Im Interview spricht der Sänger über das Ende der langen Suche nach sich selbst und blickt auf seine Karriere zurück.
Zehn Jahre ist es her, dass Wincent Weiss (33) mit "Musik sein" seinen Durchbruch feierte. Seitdem hat der Sänger aus dem schleswig-holsteinischen Eutin vier Studioalben und eine Weihnachtsplatte veröffentlicht, alle landeten in den Top 3 der deutschen Charts. Am 23. Januar erscheint nun sein neues Werk "Hast du kurz Zeit" - pünktlich zu seinem 33. Geburtstag am 21. Januar.