Neues Album vorab im Netz aufgetaucht: So reagiert Taylor Swift

Nur wenige Stunden vor der offiziellen Veröffentlichung ihres neuen Albums "The Life of a Showgirl" kursieren bereits Aufnahmen im Netz. Taylor Swift zeigt sich solidarisch mit Fans, die diese Leaks verurteilen.
Die Vorfreude war groß, der offizielle Release für Mitternacht Eastern Time am Freitag, dem 3. Oktober, fest eingeplant. Doch dann passierte, was die allermeisten Künstler fürchten: Taylor Swifts (34) neues Album "The Life of a Showgirl" tauchte vorzeitig im Netz auf. Einige Fans hatten ihre physischen Exemplare offenbar früher als geplant erhalten und die Songs sofort online gestellt. Die Mehrheit der Swifties reagierte allerdings empört auf die Leaks und kündigte an, bis Mitternacht zu warten.