Neues Album vorab im Netz aufgetaucht: So reagiert Taylor Swift

Nur wenige Stunden vor der offiziellen Veröffentlichung ihres neuen Albums "The Life of a Showgirl" kursieren bereits Aufnahmen im Netz. Taylor Swift zeigt sich solidarisch mit Fans, die diese Leaks verurteilen.

Die Vorfreude war groß, der offizielle Release für Mitternacht Eastern Time am Freitag, dem 3. Oktober, fest eingeplant. Doch dann passierte, was die allermeisten Künstler fürchten: Taylor Swifts (34) neues Album "The Life of a Showgirl" tauchte vorzeitig im Netz auf. Einige Fans hatten ihre physischen Exemplare offenbar früher als geplant erhalten und die Songs sofort online gestellt. Die Mehrheit der Swifties reagierte allerdings empört auf die Leaks und kündigte an, bis Mitternacht zu warten.

Die Künstlerin selbst blieb jedoch nicht untätig. Als der bekannte Guyset Podcast via Instagram seine Entrüstung über die Leaks zum Ausdruck brachte, setzte Swift ein klares Zeichen: Sie drückte den "Gefällt mir"-Button unter das Video.

"Das ist echt vermasselt"

In dem Video, das Swifts Aufmerksamkeit erregte, findet der Podcast-Host deutliche Worte: "Anscheinend wurde Taylor Swifts Album geleakt und das ist beschissen. Es sind weniger als 24 Stunden bis zum Album-Drop. Kannst ihr nicht ein bisschen länger warten? Das ist eine Sache, die ich niemals tun würde. Du wirst mich nie dabei erwischen, wie ich mir einen Leak eines Albums anhöre."

Der Podcaster argumentiert weiter, dass der vorzeitige Konsum der Musik dem künstlerischen Prozess nicht gerecht wird. Er wolle das Album so hören, wie es gedacht sei - mit voller Produktion und zum richtigen Zeitpunkt. "Ich will nichts früher wissen. Ich will es so hören, wie es passieren soll", betont er im Video.

"Ich mag all die Theorien. Ich mag all die Vorhersagen darüber, was passieren wird, wie es klingen wird, was sie sagen wird. Ich mag dieses Zeug. Das macht Spaß!" Der Podcast-Host sieht in der Wartezeit und den Spekulationen einen wertvollen Teil des Musikerlebnisses. "Ruiniert nicht den Spaß. Ruiniert nicht die Party!", appelliert er an die Community.