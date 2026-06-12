Auf seiner neuen Platte "Vivi la Vita" feiert Nino de Angelo das italienische Lebensgefühl und die italienische Sprache. Irgendwann möchte er ganz nach Italien ziehen - zuvor will er jedoch noch einige musikalische Pläne verwirklichen. Auch seine geplante Hochzeit muss deshalb vorerst warten.
Nino de Angelo (62) widmet sich auf seinem neuen Album "Vivi la Vita" (ab 12. Juni) seinen italienischen Wurzeln. Darauf interpretiert er Klassiker wie "Azzurro" und "Gente di Mare" auf seine Weise, zudem gibt es zwei neue Titel. Die Songs stellt er auch auf einer Open-Air-Tour vor, die ihn vom 12. Juni (Spremberg) bis 30. August (Chemnitz) durch Deutschland führt. Einen Höhepunkt stellt dabei die Record-Release-Party am 13. Juni in Mainz dar. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht der Sänger über seine neue Lust auf die italienische Sprache, die Idee eines eigenen Kochbuchs - und darüber, warum die Hochzeit mit seiner Lebensgefährtin Simone Lux erneut warten muss.