Neues Album und Soundbuch: Helene Fischer singt jetzt Kinderlieder

Gerüchte kursierten bereits vor einem halben Jahr, nun ist es offiziell: Helene Fischer (40) veröffentlicht ein Album mit Kinderliedern. Dies gab die Sängerin auf ihrer Homepage bekannt. Und es soll nicht bei einer Platte bleiben. Geplant ist gleich eine ganze Serie mit Songs für kleine Hörerinnen und Hörer. Los geht es am 1. November 2024 mit "Die schönsten Kinderlieder". Darin interpretiert sie Klassiker wie "La-le-lu" neu. Es ist das erste Album des Superstars seit 2021.

"Das Projekt kommt für meine Fans wahrscheinlich ein bisschen überraschend, aber tatsächlich ist es schon lange ein Herzenswunsch von mir, Musik für Kinder zu machen", gibt Helene Fischer in einer Pressemitteilung zu Protokoll. Sie bezeichnet die Veröffentlichung als "logischen nächsten Schritt" in ihrer Karriere.

Lesen Sie auch

Soundbuch mit gezeichneter Helene Fischer

"Die schönsten Kinderlieder" erscheint nicht nur als CD, Schallplatte und MC. Es gibt auch ein Soundbuch, in dem eine gezeichnete Helene Fischer auftaucht. Kinder ab zwei Jahren können in dem Buch Knöpfe drücken, damit die Stimme der "Atemlos"-Sängerin zu hören ist. Außerdem können sie mit einem Knopfdruck die Laute von Tieren erklingen lassen. Das Buch soll sich so auch zum Lernen eignen.

Nachdem sich Helene Fischer zum Auftakt um die Klassiker des Kinderlieds kümmert, sollen spätere Veröffentlichungen sich Schlafliedern und Songs zum Tanzen und Bewegen widmen.

Die "alte Helene" bleibt erhalten

"In letzter Zeit hatte ich viele Gelegenheiten, in Sachen Kinderlieder zu einem Profi zu werden", sagte Helene Fischer laut Medien im Rahmen der Albumsankündigung. 2021 wurde sie mit ihrem Partner Thomas Seitel (39) Mutter einer Tochter. Die "alte Helene" bleibt ihren erwachsenen Fans aber erhalten, verspricht die Sängerin. Ihnen wird sie sich in der "Helene Fischer Show" im ZDF-Weihnachtsprogramm und spätestens bei ihrer Stadiontour 2026 zeigen.