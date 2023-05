Der Mann, für den kein Stadion der Welt groß genug ist, steht umringt von Fans im Berliner Admiralspalast, in den gerade mal 1200 Zuschauer passen. Es ist mucksmäuschenstill. Ed Sheeran hat alle Verstärker ausgeschaltet und dreht sich mit der Gitarre um den Hals im Kreis und beginnt „The A Team“ zu singen. Doch als das Publikum, das jede Zeile dieses Songs, der Sheeran vor zwölf Jahren berühmt machte, auswendig kennt, einstimmt, bricht er ab: „Sorry, so geht es nicht“, sagt er, „heute müsst ihr mir einfach nur beim Singen zuhören.“

Ed Sheeran mag es im Finale dieses exklusiven Konzerts im April intim – und gibt damit bereits den Ton vor für sein neues Album , das an diesem Freitag erschienen ist. Er borgt sich für den Titel wieder ein mathematisches Symbol: Nach dem Plus-, Mal-, Geteilt- und Gleichheitszeichen ist jetzt das Minus dran. Und besser hätte er den Titel kaum auswählen können. Auf „-“ ist die Kunst des Weglassens das zentrale Moment der musikalischen Inszenierung, und nahezu jeder Songs auf dem Album verarbeitet Verlusterfahrungen.

Songs, die vom Folk geprägt sind

„I need the elements to remind me / There’s beauty when it’s bleak“ singt Ed Sheeran im dezent mit Streichern verzierten Song „Boat“: Ich brauche die Naturgewalten, um mich daran zu erinnern, dass im Kargen Schönheit lauert. Er erzählt von Wunden, die vielleicht nie heilen, aber auch davon, dass es der stürmischen See nicht gelingen wird, sein Boot zum Kentern bringen wird.

Fluffige Pophits und Stadionhymnen sucht man vergeblich auf dem Album. Wie „The Boat“ sind die meisten Songs auf „-“ vom Folk geprägt. Von „Life Goes On“ über „Sycamore“ bis „The Hills of Aberfeldy“ stets steht die Akustikgitarre im Zentrum der musikalischen Inszenierung, Grooves, Streicher oder Elektronik werden nur zurückhaltend eingesetzt. Und immer wieder wird die Natur in der Tradition der Romantiker zur Spiegel der eigenen Seele.

Die Natur als Spiegel der Seele

Während „The Boat“ einer Durchhalteparole glicht, die den Widrigkeiten des Lebens trotzt, verbirgt sich in „Salt Water“ zum Beispiel der dunkle Wunsch, sich einfach fallen zu lassen, in den Tiefen des kalten Meeres zu verschwinden. Ed Sheeran füllt seine Songs mit so vielen Naturbeschreibungen, das man glaubt, den salzigen Geruch des Meeres zu riechen, das Rauschen des Windes zu hören und den Regen zu spüren.

„-“ ist das bisher dunkelste Kapitel im Werk des britischen Singer/Songwriters, der im Februar 32 Jahre alt geworden ist, bisher über 150 Millionen Tonträger verkauft und als erster Künstler über 100 Millionen Follower bei Spotify gesammelt hat. Gleichzeitig bedient er aber trotz seiner vielen Tattoos so gar nicht das Popstar-Klischee, ist als Ein-Mann-Boygroup, als struppigroter Wuschelkopf der bescheidenen Sympathieträger geblieben, der nette Kumpel aus Ipswich durch, mit dem man abends um die Häuser zieht.

Tod eines Freundes, Krankheit der Ehefrau

Auf seinem fünften Album lässt er einen nun aber auch teilhaben an einigen der schwersten Momente in seinem Leben. Sheeran hat eine schwere Zeit hinter sich, hatte mit psychischen Problemen zu kämpfen und musste zwei erschütternde Erlebnisse verarbeiten: Jamal Edwards, der Sheerans bester Freund und dessen Förderer war, starb im Alter von 31 Jahren. Und bei Sheerans Ehefrau Cherry Seaborn wurde – während sie gerade mit der zweiten Tochter Jupiter schwanger war – ein Tumor festgestellt. Dieser konnte zwar inzwischen entfernt werden, doch das Erleben von Trauer und Verlustangst, die Erfahrung, dass alles Glück vergänglich ist, prägt das Album.

Den zarten Song „Vega“ hat Sheeran unmittelbar nach der Krebsdiagnose seiner Frau geschrieben. Während der Regen aufs Dach prasselt, fragt er sich, ob jetzt der Zeitpunkt für Gebete ist, versucht sich abzulenken und nicht die Hoffnung zu verlieren und bettelt schließlich ergreifend darum, dass seine Frau das überstehen wird. „Eyes Closed“ ist dagegen eines der Abschiedslieder für den verloren Freund und der Versuch, dessen Abwesenheit zu verarbeiten: „Just dancin’ with my eyes closed / ’Cause everywhere I look, I still see you“: Ich tanze mit geschlossenen Augen, denn wo immer ich auch hinschaue, sehe ich immer noch dich.

Selbsttherapie als Album und Dokuserie

Wem Ed Sheerans Selbsttherapie in den Songs auf „-“ zu subtil ist, kann es auch einfacher haben: Seit Mittwoch ist bei Disney+ die Dokuserie „The Sum Of It All“ zu sehen, in der der Musiker zusammen mit seiner Frau überraschend freimütig über all die Erfahrungen spricht, die ihn in den letzten Jahren trauriger, nachdenklicher, aber auch reifer haben werden lassen. Doch wer sich Zeit nimmt und sich einlässt auf diese Songs, der kommt auch ohne diese Doku aus. Man kann all diese Erfahrungen, die Sheeran geprägt haben, auch miterleben, nachfühlen, wenn man ihm einfach nur beim Singen zuhört.

Ed Sheeran: Album und Serie

Musik

Das Album „-“ (Asylum/Atlantic) erscheint am Freitag, 5. Mai.

Doku

Die Dokuserie „The Sum Of It All“ ist seit Mittwoch, 3. Mai, bei Disney+ abrufbar.