Vanessa Mai veröffentlicht an diesem Freitag ihr neues Werk "Traumfabrik". Im Interview erzählt die Sängerin über ihre berufliche Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann und schwärmt: "Für uns ist es echt perfekt."
Vanessa Mai (33) geht mit einem neuen Album an den Start. "Traumfabrik" erscheint am 10. Oktober. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt die deutsche Sängerin unter anderem, welche tiefere Bedeutung hinter dem Albumtitel steckt, warum sie Berufliches und Privates mit ihrem Mann, Musikmanager Andreas Ferber, nicht trennt und wie sie mit Zweifeln umgeht.