Michael Patrick Kelly meldet sich mit seinem neuen Album "Traces" zurück. Für den Song über seinen verstorbenen Vater holte er seine Geschwister ins Studio. Die erste gemeinsame Aufnahme mit der Kelly Family seit über 20 Jahren "fühlte sich sehr vertraut an", erzählt er im Interview.
Michael Patrick Kelly (47) kehrt am 31. Oktober nach vier Jahren mit seinem vielleicht emotionalsten Album zurück. "Traces" heißt es, Spuren. Ein Titel, der tief in seine Familiengeschichte reicht. Es geht um den Tod seines Vaters, seinen eigenen Lebensweg und natürlich die Liebe. "Die Themen gehen schon ans Eingemachte", erklärt er im sehr persönlichen Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.