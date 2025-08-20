Neues Album: So denkt Anna-Carina Woitschack heute über ihr Dschungelcamp-Abenteuer

Anna-Carina Woitschack blickt im Interview auf die Zeit ihm RTL-Dschungelcamp zurück. Wie hat sie die Zeit in Australien geprägt und würde sie noch einmal mitmachen?
Anna-Carina Woitschack (32) veröffentlicht am 22. August ihr neues Album "Abenteuerlust". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die Sängerin und Ex-"DSDS"-Kandidatin, warum ihr neues Werk zu ihrer aktuellen Stimmungslage passt, wie sie auf das Abenteuer Dschungelcamp zurückblickt und welchen Kollegen in der Schlagerbranche sie besonders schätzt.