Viele Frauen hinterfragen gerade die romantische Liebe - Robyn ist längst weiter. Sie ist ohne Partner Mutter geworden und seziert auf "Sexistential" Verlangen und Beziehungen. Ein Album über Lust, Kontrolle und die Frage, ob Liebe überhaupt noch das Ziel ist.
Es sind die großen Fragen der (weiblichen) Menschheit, die Robyn (46) sich zuletzt stellte. Wie überlebe ich Liebeskummer? Wie gründe ich eine Familie, wenn Männer Vollidioten sind? Wie beende ich eine Beziehung, während wir noch Sex haben? Bedeutet Verliebtsein überhaupt irgendetwas? Und ist die "eine" Liebe wirklich das große Ziel? Nach sieben Jahren Pause kehrt die furchtlose Schwedin mit in Musik übersetzten Erkenntnissen zurück.