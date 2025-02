Berlin - Eine Sache ist klar: Shirin David, Deutschlands aktueller Superstar, polarisiert. Auf ihren Sommerhit "Bauch Beine Po" folgte eine Diskussion über Schönheitsideale. Gerade erst gab die Sängerin dem "Stern" ein großes Interview, in dem sie über ihre Abneigung gegen die AfD und ihre Bisexualität sprach.

Nun bringt David (29) - in Sachen Nummer-eins-Hits die erfolgreichste Sängerin in Deutschland - ihr drittes Album heraus: "Schlau aber Blond". Nicht mal eine Minute braucht die Rapperin dort, um klarzustellen, dass sie ikonisch sei: "Cancel mich. I love it. Sexy Bitch. I got it. Viel Geld, I want it. Ich bin iconic."

Mehr Pop, weniger Rap

"Schlau aber Blond" zeigt: David mag es, sich musikalisch immer wieder neu zu erfinden. Während ihr Vorgängeralbum "Bitches Brauchen Rap" (2021) mit schweren Beats und feministischen Ansagen wie ein Befreiungsschlag aus unterdrückten Gefühlen wirkte, sind die meisten der 14 neuen Songs deutlich leichter - poppiger, teilweise ironisch angehaucht, aber dafür auch weniger rap-lastig.

Sie liebe Rap, weil es eine wütende, direkte Sprache sei, sagte David dem "Stern". "Wut ist auch Teil meines Charakters. Ich bin ein Hitzkopf." Ihre Privatperson sei ehrlicher und authentischer, "Shirin David ist die temperamentvolle, aber perfekt zurechtgemachte Version von mir."

Mit der neuen Platte wolle sie zeigen, dass sie auch lustig und ironisch sein könne. Sie sei jetzt entspannter, nicht mehr so wütend. Diese Leichtigkeit hört man dem Album an: Viele der Lieder klingen soft und eingängig - doch hätten an der ein oder anderen Stelle auch mehr Abwechslung vertragen.

Wütend zeigt sich David (bürgerlich: Barbara Schirin Davidavičius) aber auf anderer Ebene. "Ich kotze", lautet im "Stern" ihr Kommentar auf den Befund, dass die AfD aktuell zweitstärkste Partei in Deutschland ist. Sie sei "zu 100 Prozent" gegen die Partei. "Ich vertrete als Person und auch in meiner Musik Werte wie Feminismus, Selbstbestimmung, Demokratie, Meinungsfreiheit."

David: Werde bei "gewissen Herren in Fernsehshow" unterschätzt

Mit dieser Haltung - und einem gleichzeitig sehr an normschöne Körperbilder angepassten Aussehen - sorgte David schon in der Vergangenheit für Irritationen.

Der Albumtitel beziehe sich auf ihre Beobachtung, dass sie in Meetings oder "bei gewissen Herren auf der Couch in einer Fernsehshow" - offensichtlich eine Anspielung auf ihren Schlagabtausch 2023 mit Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass …?" - ständig unterschätzt werde, sagte David kürzlich in einem Youtube-Video. Daraus könne sie aber einen Vorteil ziehen.

Gottschalk sagte in der Sendung zu David, er habe ihr die Feministin gar nicht angesehen. "Warum denn nicht?", fragte David vor dem ZDF-Millionenpublikum. "Weil ich gut aussehe? Als Feministin können wir gut aussehen, und wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus."

Von Periodenschmerzen und pöbelnden Barbies

Das Prinzip "sei schlau, stell dich dumm" - um das zu bekommen, was man möchte - packt sie ironisch in den gleichnamigen Titelsong "Schlau aber Blond". Beispiel: "Das Regal ist ganz weit oben, dafür bin ich zu klein, aber du bist doch mein Held, das schaff' ich nicht allein."

Ansonsten geht es auf dem neuen Album um pöbelnde "Barbies", Periodenschmerzen ("PMS"), Verliebtsein oder um das Erlebnis, sich abends zusammen mit den Freundinnen für Partys zu stylen ("Wir jagen mit dem Wagen abends durch Baden-Baden, mit korrigierten Nasen, irreparabler Schaden").

Eine Kostprobe zum Album bekamen Fans schon bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor. Inszeniert als Flirt-Hit zwischen Dance-Pop und Rap performten David - in kurzem weißem Kleid und Plüschstiefeln - und der Berliner Rapper Ski Aggu den gemeinsamen Song "Atzen & Barbies".

Auch Davids "Clean-Girl"-Ästhetik zieht sich durch die Platte. In "Iconic" erinnern Zeilen wie "Wespentaille wie 'ne kleine Biene, zur Belohnung gibt’s 'ne Mandel für die schlanke Linie" an ihren "Bauch Beine Po"-Hit à la "Geh ins Gymmie, werde skinny".

"Leute hassen es, wenn sie dich nicht einordnen können"

Mit dem Song hatte sich David, die in Berlin lebt und auch als Unternehmerin erfolgreich ist, wochenlang an der Chartspitze gehalten - und mit dem Text Kontroversen ausgelöst. Die Meinungen gingen auseinander, ob es sich hier um pures Bodyshaming oder um kluge Ironie handelt.

Sie werde häufig dafür kritisiert, ihr Aussehen mit Schönheits-OPs zu verändern und gleichzeitig Feministin zu sein, sagte David dem "Stern". "Feminismus bedeutet für mich, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Und ich soll nicht für Menschenrechte einstehen können, weil ich operiert bin?"

"Leute hassen es, wenn sie dich nicht einordnen können", führte sie aus, eigentlich mit Verweis auf ihre bisexuelle Orientierung. Doch das lässt sich auf ihr gesamtes Image übertragen: Shirin David ist ein Popstar mit Widersprüchen. Gerade das macht sie - neben der unbestreitbaren Eingängigkeit ihrer Musik - so interessant.