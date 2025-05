Neues Album Play kommt im September: Neue Musik von Ed Sheeran: Sänger öffnet sein neues Handy für alle

Ed Sheeran (34) hat erste Details zu seinem neuen Album "Play", das am 12. September erscheinen wird, veröffentlicht. Auf Instagram schreibt der Brite, dass das Album als "eine direkte Reaktion auf die dunkelste Periode meines Lebens" entstanden sei.

"Nach all dem wollte ich einfach Freude und Technicolor erschaffen und die Kulturen in den Ländern, in denen ich auf Tour ging, erkunden", erklärt Sheeran. Die Platte wäre somit "auf der ganzen Welt entstanden" und in Goa, Indien, fertig gestellt worden. Weiter sagt er über die 13 neuen Songs: "Es ist eine echte Achterbahn der Emotionen von Anfang bis Ende, sie beinhaltet alles, was ich an Musik liebe und den Spaß daran, aber auch wo ich im Leben als Mensch, Partner, Vater bin."

Für das Motto der Kampagne zu dem Album hatte Sheeran ebenso lebensfrohe Vorstellungen: "Ich will einfach, dass alles, was ich tue, lustig und verspielt ist." Deshalb gebe es Aktionen wie Auftritte in offenen Bussen und mit rosa Cowboy-Hüten in Bars, erzählt der Sänger. "Je älter ich werde, desto mehr möchte ich nur die Dinge und Momente genießen, die verrückt und chaotisch sind."

"Old Phone": Instagram-Account mit Bildern von Sheerans altem Handy

Wie ernst er das mit der neuen, sorglosen Einstellung meint, zeigt Sheeran auch mit einer Aktion für seine neueste, am 1. Mai erschienene Single "Old Phone". Dafür hat er den Instagram-Account "teddysoldphone" angelegt, auf dem er Bilder, Notizen, Videos und Emails mit seinen Fans teilt, die er auf einem alten Handy aus dem Jahr 2015 wiedergefunden hatte. Seit 2015 lebte Sheeran ohne Smartphone, bis er es aufgrund eines Gerichtsprozesses wieder eingeschaltet hatte. "Die erste Nachricht kam von meinem kürzlich verstorbenen Freund, Jamale Edwards, die zweite war von meiner Ex-Freundin, mit der ich seit Jahren keinen Kontakt hatte. Die dritte war ein Familienmitglied, mit dem ich seit einem Jahrzehnt nicht gesprochen habe. Und so weiter. Es fühlte sich an wie eine Zeitkapsel", schreibt er auf Instagram.

Auf dem neuen Account, den Sheeran vor vier Wochen angelegt aber jetzt erst mit seinen Fans geteilt hat, postet der Sänger unter anderem süße Bilder von den ersten Dates mit seiner heutigen Ehefrau, halbnackte Selfies vor dem Spiegel mit neuen Tattoos, Lyrics aus der Notizapp und Videos von wilden Partynächten. Weiter schreibt Sheeran über die Erfahrung: Ich habe mich durch Nachrichten und Gespräche mit Leuten gescrollt, die nicht mehr da sind. Ich weinte bei Nachrichten an Freunde, die jetzt tot sind, mit denen ich nicht wieder sprechen werde. Ich habe alte Fotos von mir mit Leuten gefunden, denen ich damals so nahestand, aber mittlerweile den Kontakt verloren habe. Die ganze Erfahrung war so eine emotionale Reise."

Das Lied "Old Phone" habe er schließlich um 2 Uhr morgens alleine geschrieben, schreibt Sheeran weiter. Wer ebenfalls einen Blick in Sheerans Vergangenheit werfen will, ist auf dem Instagram-Account @teddysoldphone dazu eingeladen. Die Idee hat sich zudem zur Kampagne ausgeweitet: Sheeran ruft seine Fans dazu auf, ebenfalls Bilder und Videos ihrer alten Smartphones mit seinem Lied zu posten: "Ich will pure Nostalgie sehen", so Sheeran.